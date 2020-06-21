شبيهة جيب شيروكي.. تعرف على أسعار ومواصفات السيارة الصينية B06 الجديدة

تعتزم شركة صناعة السيارات الصينية Haval، طرح سيارة جديدة طورتها لتكون من أفضل المركبات رباعية الدفع وأكثرها تطورا من الناحية التقنية.

تحمل السيارة اسم B06، وتشبه في من المظهر العام بعض الشيء سيارات جيب شيروكي الشهيرة، لكنها تمتاز بتصميم يوحي بالقوة والحداثة، وبطول هيكل يصل إلى 4 أمتار و70 سم تقريبا، وعرض 189 سم، أما المسافة بين محوري العجلات فـ 273 سم.

وتتوفر في هذه السيارة مصابيح أمامية مستديرة الشكل مزودة بتقنيات خاصة تمنحها إضاءة قوية جدا، وستزود بعجلات بمقاس 18 و19 بوصة مخصصة للطرق الوعرة، وملحقات خاصة على السقف وفي الصندوق الخلفي مصممة لحمل الأمتعة والحاجيات كبيرة الحجم، ما يجعل منها مركبة ممتازة للسفر والرحلات السياحية.

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تظهر الصور المسربة للتصميم الداخلي للسيارة أن قمرتها ستكون غاية في التطور والحداثة، فيها واجهة

قيادة خالية تقريبا من الأزرار التقليدية، ولا تشبه أيا من تلك الموجودة في باقي السيارات، ومجهزة بشاشات كبيرة تعمل باللمس، أما المقود فيشبه في تصميمه مقود سيارات Land Rover الجديدة.

أما محرك هذه السيارة فمن المفترض أن يكون بـ 6 أسطوانات وسعة 3 أو 3.5 ليتر، وعلبة السرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل.

ومن المتوقع أن تكشف Haval عن هذه المركبة في الربع الثالث من العام الجاري، وتطرحها في الأسواق بسعر منافس يتراوح ما بين 18 ألف دولار إلى 21 ألف دولار.