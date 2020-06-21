ساعات آبل القادمة ستجعلك تتحكم بسيارتك عن بعد

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة آبل في وقتٍ سابق أنها ستطرح إصداراً جديداً ومطوّراً لساعاتها آبـل ووتش apple watch، يشمل نظام تشغيل جديد به ميزات جديدة ستُسهل على المستخدمين التعامل مع سياراتهم.. فما هذا الميزات؟

كشفت بعض التسريبات من مصادر موثوق بـها أن نظام التشغيل الجديد الذي ستأتي به ساعات آبـل ووتش apple watch الجديدة، سيُمّكن المستخدمين من التحكم بقفل سياراتهم عن بعد عبر تقنية CarKey.

والجدير بالذكر أن شركة آبل كانت قد اختبرت تقنية CarKey في أنظمة iOS سابقاً؛ لكي تدعم العديد من الميزات التي تُسّهل على مستخدميها حياتهم.

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