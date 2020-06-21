كيف يمكن استخراج تصريح قيادة مؤقت لمن أتم 17 عاماً

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لإحدى المتابعات حول إمكانية حصولها على تصريح قيادة مؤقت والإجراءات المتبعة لاستخراجه. وأجابت إدارة المـرور بأنه يُمكن استخراج تصريح قيادة مؤقت لمن أتم 17 عاماً حيث أبانت الفتاة أنها تبلغ من العمر 17 عاماً، بشرط إحضار كشف طبي و6 صور شخصية وتقديم طلب لمدرسة تعليم القيادة.

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