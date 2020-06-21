هيئة النقل توضح المقصود من الحد الأعلى لملكية مركبات النقل الخاص

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الهيئة العامة للنقل أن الحد الأعلى لملكية مركبات النقل الخاص يُقصد بها المركبات المُخصصة لنقل البضائع (الشاحنات)، والمُسجلة نقل خاص بأنظمة المرور وليست المُخصصة لنقل الركاب، وذلك في بيان أصدرته الهيئة رداً على ما أُثير حول هذا الأمـر.

وجاء في البيان أن الهيئة قد حددت في لائحتها المُنظمة لنشاط نقل البضائع، حد أعلى 9 شاحنات للمنشآت وشاحنة واحدة فقط للأفراد السعوديين مع تقديم ما يثبت الحاجة لتملكها، ووضع مهلة تصحيحية تنتهي بنهاية عام 2022 لكل من يمتلك أكثر من الحد الأعلى؛ تماشياً مع التنظيمات الجديدة، وإذا اضطرت المنشآت والأفراد تملك ما يزيد على الحد الأعلى المقرر نظاماً، فيمكنهم ذلك من خلال الحصول على ترخيص نشاط نقل البضائع وفق متطلبات اللائحة.

وبيّنت الهيئة أن مركبات النقل الخاص التي يزيد وزنها على 3500 كجم تعتبر من فئة الشاحنات المُخصصة لنقل البضائع بكل أنواعها، وتختلف في طبيعة نشاطها كلياً عن المركبات التي تحمل لوحات “خصوصي” والمخصصة لنقل الركاب.

والجدير بالذكر أن آليات تنفيذ أحكام اللائحة المنظمة للنشاط استثنت معارض ووكالات بيع السيارات وشركات التمويل المرخصة، طالما أن نشاطها مقتصر على شراء وبيع السيارات وعدم ممارسة أي نشاط نقل.