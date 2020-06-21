"ديليفري" مستهتر يصيب 10 عائلات بكورونا في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يكلف المستهترون بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد بلدانهم أعباء إضافية ويضعفون خطط المواجهة، ويشكلون نقطة الضعف الأكبر التي تسمح لـ"كوفيد-19" بالتسلل والانتشار السريع.

وتسبب أحد عمال توصيل الطعام إلى المنازل "ديليفري"، في إصابة 10 عائلات بفيروس كورونا المستجد في مدينة السويس المصرية.

وتتسبب هذه الفئة المستهترة عن جهل، أو عدم وعي، في ضرب الخطط التي تضعها الدول للقضاء على هذا الفيروس، ما يطيل من عمر الفيروس ويفاقم آثاره الكارثية.

وبعد تأكيد إصابة العامل بالفيروس، وتوجهه إلى مستشفى للعزل، اعترف أنه تسبب دون قصد - وفق تعبيره- في نقل العدوى إلى 10 عائلات في مناطق مختلفة بالمحافظة.

وقالت السلطات الصحية في السويس إن العائلات ظهرت علليها أعراض الفيروس، بعد أيام من عزل العامل.

وكانت مديرية الصحة بالسويس، أعلنت تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل المحافظة، ليصل إجمالي المصابين إلى 150 شخصا.

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نصائح للوقاية

ولمنع تسلل الفيروس إلى داخل المنزل عند استلام أي خدمة توصيل من المطعم أو البقالة ينصح الخبراء، بأهمية استخدام خيار التسليم الذي لا يوجد فيه تلامس مثل طلب ترك الطعام عند الباب، واستخدام خيار الدفع إلكترونياً أو عن بعد.

وبعد استلام العلب أو أكياس الطعام، من المهم التخلص منها وتنظيف الأسطح، بالإضافة إلى تنظيف اليد بالماء والصابون أو بأي مطهر كحولي.

واقترحت ليزا أكريلي، خبيرة سلامة الغذاء، ترْك تنبيه على باب البيت يطلب من مندوب خدمة التوصيل أن يقرع الجرس ويتراجع خطوة إلى الوراء، على نحو يسمح بالتقاط الطلب بشكل آمن دون الاقتراب من أحد، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وللتخلص من مخاوف وجود الفيروس على الأسطح، ينصح جيمس جيل الباحث في مدرسة طب ووريك في بريطانيا بـ"مسح الأسطح بمنظِّف منزلي مخفف والقادر على إبطال مفعول الفيروس في غضون دقيقة واحدة".

وينصح بعض الخبراء بعدم استخدام الحقائب البلاستيكية لأكثر من مرة واحدة في ظل انتشار هذا الوباء.

