موجز العين للسيارات.. أبطال مطاردات هوليوود وأسطورة فورد "إكسبلورر"

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

في مواجهة هيمنة شركات سيارات أوروبية على طرح أبرز الموديلات الرياضية في العالم مثل فيراري ولامبورجيني ومكلارين، قدمت شركات صناعة السيارات الأمريكية مفهومها الخاص عن القوة الرياضية في صناعة السيارات، عبر أجيال طرحت من موديلاتها الرياضية القوية التي عرفت باسم Muscle Cars التي ترمز للقوة الأمريكية بهذه الفئة.

طالت المقارنة بين السيارات الكهربائية والسيارات العاملة بالوقود العديد من الجوانب والسمات الخاصة بهاتين الفئتين، وقدم موقع "ويتش كار" جانبا جديدا للمقارنة بينهما يبرز الأفضل منهما فيما يخص معدل الإنفاق على الطاقة.

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في عام 1990 شهد العالم مولد الجيل الأول من سيارات فورد "إكسبلورر"، ومنذ هذه اللحظة وخلال 30 عاما احتل الطراز مكانة رفيعة لدى الملايين.

عبر تاريخ صناعة السينما الأمريكية كان لمشاهد مطاردات السيارات دور كبير في إثراء الفيلم المعروض، ومنحه مزيدا من التشويق والحيوية والإمتاع للمشاهدين.

بات حامل الهاتف داخل السيارة، من الأشياء المهمة في الوقت الحالي التي يحرص عليها كثيرون، لذلك لجأت الشركات المتخصصة في إنتاج العديد من الموديلات والتصميمات.