كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كيا تنشر صورة تشويقية للجيل الجديد من كرنفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت شركة كيا صورة تشويقية جيل الجديد من كرنفال، في ظا استعداد الشركة لإطلاق الجيل الرابع والجديد من السيارة.

تعطي الصورة لمحة عن كرنفال بمظهر أضخم مع مصابيح أمامية جديدة وخط تصميم مسحوب على طول كتف السيارة، مع مظهر ضخم ورياضي للعجلات. وتأتي السيارة بأعمدة مخفية بين النوافذ لإعطائها مظهر انسيابي أكثر يعبر عن الحيز الواسع.

ويتوقع أن الجيل الجديد من كيا كرنفال 2021 سيشارك كيا سورينتو قاعد العجلات، ولذا فمن المحتمل أن تحمل السيارة محرك 2.5 لتر 4 سلندر تيربو ينتج 277 حصان و421 نيوتن-متر من العزم. ومن المحتمل أن تحصل السيارة أيضاً على فئة هحينة بالبنزين والكهرباء، وأخرى هجينة بالديزل والكهرباء.