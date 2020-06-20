لوسيد اير المدعومة من السعودية ستُدشن رسمياً بهذا الموعد

الخليج ٣٦٥ نت – كان من المفترض أن يتم الكشف عن لوسيد اير خلال معرض نيويورك للسيارات 2020، لكن جائحة فيروس كورونا أدت إلى تأجيل الكشف عن السيارة ليُصبح في 9 سبتمبر القادم خلال حدث على الإنترنت، حيث ستكشف الشركة أيضاً عن تفاصيل جديدة للسيارات حول الأسعار والمواصفات.

ولتتنافس بشكل قوي مع تيسلا موديل S، ستتمكن لوسيد اير من قطع مسافة 645 كم لكل شحنة، كما يمكنها التسارع من 0 إلى 96 كم/س في أقل من 2.5 ثانية، بالإضافة إلى سرعة قصوى تتجاوز 320 كم/س.

وإلى جانب الإعلان عن تاريخ الكشف الرسمي عن السيارة، فقد قالت لوسيد أنها استأنفت برنامج اختبار النموذج التجريبي، كما عرضت أسطول من سيارات اير في مقطع فيديو قامت بمشاركته عبر الإنترنت وهو يغادر مقر الشركة الرئيسي.

وبالحديث عن ذلك، فإن شركة صناعة السيارات الكهربائية الناشئة في خضم عودة تدريجية إلى العمل في مقرها الرئيسي في وادي السليكون وفقاً للمبادئ التوجيهية المحلية إلى جانب بروتوكولات صارمة خاصة بالشركة لحماية صحة وسلامة جميع موظفيها.

في الختام، يذكر أنها ستستمر في بناء مصنعها الخاص في ولاية أريزونا الأمريكية، على أن يتم افتتاحه في الموعد المحدد في وقت لاحق من هذا العام، حيث تم تركيز مكونات التصنيع الرئيسية ومعدات الإنتاج الجديدة خلال الشهر الماضي.

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