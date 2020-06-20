بي ام دبليو ستسرح 10 آلاف موظف لهذا السبب!

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من استئناف العديد من شركات السيارات عمليات التصنيع والأعمال التجارية في المصانع والمكاتب حول العالم، فقد كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة للغاية على صناعة السيارات بأكملها، ومن جانبها، قامت بي ام دبليو بإجراء بعض التغييرات الكبيرة لمواجهة الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا، حيث تراكمت التكاليف مع استمرار إغلاق مراكز الإنتاج والوكلاء حول العالم وانخفاض مبيعات السيارات إلى أرقام غير مسبوقة في الأسواق العالمية.

وفقاً لرويترز، فقد أكد مصدر في شركة بي ام دبليو أن الشركة الألمانية تخطط للتخلي عن ما لا يقل عن 10,000 عامل متعاقد، وذلك في محاولة للحد من التكاليف المتزايدة، حيث قالت الشركة أنها توصلت إلى اتفاق مع مجلس العمال حول اتفاقية مرضية تتكون من إجراءات شخصية لمستقبل أفضل للطرفين، وكما هو الحال مع كل الشركات الأخرى، فإن التخلي عن العمال هو الملاذ الأخير لها، وعلى الرغم من أنه ليس الحل الأكثر مثالية، فقد تم اتخاذ العديد من الخطوات للتأكد من وجود تعويض كاف لهؤلاء العمال.

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يذكر أن العديد من شركات السيارات الأوروبية الأخرى أجرت بعض التغييرات الكبيرة، بما في ذلك بنتلي وأستون مارتن، في حين لن تكون بي ام دبليو هي الأخيرة، والجدير بالذكر أنه في أوائل شهر مايو الماضي، كشفت تقارير أن بي ام دبليو أغرقت الوكلاء بسياراتها لتضخيم تقارير المبيعات، وهي خطوة قد تنقلب عليهم بالسلب في المستقبل.

في الختام، ترتبط التغييرات الداخلية الأخيرة بإعلان دايملر وبي ام دبليو تعليق تحالف التطوير بينهم إلى أجل غير مسمى، حيث أشاروا إلى أنه بعد مراجعات مكثفة، اتفقت الشركتان على التركيز على مسارات تطوير منفصلة، مؤكدين أن هناك فرصة لاستئناف المشروع فيما بعد، على أن تتمتع كلتا الشركتين بحرية العمل مع شركاء آخرين.