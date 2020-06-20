حامل الهاتف الذكي في السيارة.. قائمة بأفضل الماركات

بات حامل الهاتف داخل السيارات، من الأشياء المهمة في الوقت الحالي التي يعتمد عليها كثيرون، لذلك لجأت الشركات المتخصصة في إنتاج العديد من الموديلات والتصميمات.

موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات جمع أفضل 5 ماركات بناء على تقييمات المستهلكين عبر مواقع التجارة الإلكترونية، أبرزها موقع أمازون.

وجاء في القمدمة، CD Slot Car Phone Holder من ماركة Mpow، الذي وصف بالأفضل مع توفره بثلاث خيارات من الألوان، وهو الوحيد في القائمة الذي حصل على تقييم كامل 5 نجوم من "موتور وان".



وبعده جاء بالقائمة، حامل الهاتف Electronics Universal Smartphone Car Air Vent Mount Holder من ماركة إلكترونيات Beam.

وقال "موتور وان" "تميز بمشابك للتشديد وتثبيت الهاتف، ومقابض قابلة للتعديل على الجانبين، ومقبض بالمنطقة السفلية منه"

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وجاء ثالثا AUKEY 360 Degree Rotation المغنطيسي، من ماركة AUKEY، وقال "موتور وان" في هذا النوع توجد مساحة جيدة بين الحامل ولوحة التحكم الخاصة بالسيارة، مع زاوية التفاف 360 درجة.

وجاء بالمركز الرابع، Magnetic Phone Car Mount من ماركة WizGear، ومميزاته، أنه يعمل بالمغناطيس، ويتمتع بزاوية التفاف 360 درجة، ويأتي بأشكال مستطيلة أو دائرية مع جوانب على حوافه لحماية الهاتف.

واختتم الموقع القائمة، بحامل الهواتف iOttie Easy One Touch 2 من ماركة iOttie، ويتميز بقاعدة قوية لتثبيت الهاتف، وسهولة وضعه على لوحة التحكم بالسيارة، مع مقبض لسهولة التحكم"



