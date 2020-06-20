بالصور.. 6 أجيال صنعت أسطورة فورد "إكسبلورر"

في عام 1990 شهد العالم مولد الجيل الأول من سيارات فورد "إكسبلورر"، ومنذ هذه اللحظة وخلال 30 عاما احتل الطراز مكانة رفيعة لدى الملايين.

وأصبحت السيارة فورد "إكسبلورر" هي المفضلة لعدد من أجهزة الشرطة حول العالم، بالإضافة لظهورها المميز في سلسلة أفلام "حديقة الديناصورات" الشهيرة للمخرج العالمي ستيفن سبيلبرج.

رحلة طويلة وتطورات عديدة وضعت فورد "إكسبلورر" ضمن نجوم الصف الأول للسيارات من فئات SUV، لما تتمتع به من قدرات مميزة، ورحابة وقوة محرك جعلت منها السيارة المتكاملة متعددة المهام.

وقام موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، برصد مراحل تطور طراز فورد "إكسبلورر" منذ طرح جيله الأول في عام 1990، كموديل مخصص للبيع بداية من عام 1991، واستخدم هذا الموديل في ذلك الوقت، ضمن أحداث فيلم حديقة الديناصورات في الجزء الأول الذي طرح عام 1993 بصالات العرض.

وكان يعمل الجيل الأول من طراز "إكسبلورر" بمحرك من فئة V6 بسعة 4 لترات، ينتج قوة 153 حصانا، وتوفر في ذلك الوقت بسعر يبدأ من 14 ألفا و926 دولارا.

وفي عام 1994، وصل الجيل الثاني من طراز "إكسبلورر"، كموديل للبيع بالأسواق بداية من عام 1995.

وكان يعمل هذا الجيل بمحرك من فئة V6 بسعة 4 لترات، وأيضا بمحرك V8، وطرح للبيع بسعر يبدأ من 19 ألفا و485 دولارا.

وبداية من عام 2000 طرح الجيل الثالث من طراز فورد "إكسبلورر"، وخصص للطرح بالأسواق بداية من عام 2002.

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وكان أول جيل من هذا الطراز يطرح بصف ثالث من المقاعد الخلفية، وتوفر بمحرك من فئة V6 وأيضا V8.

وفي عام 2006، طرح الجيل الرابع من الطراز، وتوفر بأكثر من خيار فيما يخص المحرك، الأول V6 بسعة 4 لترات ينتج قوة 207 أحصنة، والثاني V8 بسعة 4.6 لتر يتنج قوة 288 حصانا.

ولعام 2011، طرح الجيل الخامس من طراز إكسبلورر، وكان يتوفر بمحرك من فئة V6 بسعة 4 لترات، وينتج قوة 210 أحصنة، ومحرك آخر من فئة v8 بسعة 4.6 لتر، وينتج قوة 292 حصانا.

وخلال عام 2019، طرح الجيل السادس والحالي من طراز "إكسبلورر"، ويتوفر بعدة محركات من ضمنها محرك كهربائي مهجن بسعة 3.3 لتر فئة V6 ينتج قوة 314 حصانا.

ويتوفر أيضا بمحرك توربيني مزدوج من فئة V6 بسعة 3 لترات ينتج قوة 395 حصانا.

كما يتوفر بمحرك توربيني آخر ذو 4 إسطوانات، بسعة 2.3 لتر، ينتج قوة 296 حصانا، ومحركه الرابع من فئة V6 ينتج قوة 360 حصانا.



