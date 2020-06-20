ما هو نظام مساعد السرعة الذكي؟

الخليج ٣٦٥ نت – تزخر السيارات الحديثة بالعديد من أنظمة المساعدة على القيادة، التي تهدف إلى توفير المزيد من عوامل الراحة والرفاهية، بالإضافة إلى أمان وسلامة ركاب السيارة.

ومن الأنظمة الحديثة الهامة هو نظام مساعد السرعة الذكي (مثبت السرعة الذكي)، حيث يقوم بتحذير قائد السيارة عند تخطي السرعة القصوى المسموح بها، وذلك وفقًا لكل سرعة مقررة على كل طريق.

ويقوم هذا النظام الهام بقراءة وترجمة إشارات المرور وحدود السرعة القصوى على جانبي الطريق، من أجل تحذير قائد السيارة بتخطيه السرعات المقررة.

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ويعتمد على أداء وظيفته على رادارات بعيدة المدى وكاميرات، بالإضافة إلا إمكانية الإتصال بالأقمار الصناعية لتحديد السرعة القصوى لكل طريق.

وينقسم نظام مساعد السرعة الذكي إلى نوعين سنستعرضهم خلال السطور القادمة.

أولاً: النظام النشط

يعتبر هذا النوع من النظام الأكثر ذكاء وتطورًا، حيث يقوم بتحذير قائد السيارة في حال تخطيه السرعات المقررة على الطريق، وفي حال عدم انتباه قائد السيارة للتحذيرات، يقوم النظام بالعمل أوتوماتيكيًا على خفض سرعة السيارة إلى السرعة القصوى المحددة على الطريق.

ثانياً: النظام غير النشط

يقوم هذا النوع من النظام بتحذير قائد السيارة في حال تخطيه السرعات المقررة على الطريق، لكنه لا يتدخل في خفض سرعة السيارة، حيث يكتفي بإصدار أصوات وإشارات تنبيهية لقائد السيارة تظهر على الشاشة المعلوماتية تنبه لتخطيه السرعات المقررة.