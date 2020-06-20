تاجر سيارات: السوق فقدت شريحة عملاء السيارات الاقتصادية بسبب "كورونا"

كتب: باسل الحلواني أكد جاد الخالدي، تاجر سيارات، وعضو رابطة تجار السيارات، أن سوق السيارات المصرية تأثرت بأزمة تفشي فيروس كورونا.

أضاف لـ"سيارات الوفد"، أن العروض الترويجية والخصومات الأخيرة، فشلت في إنعاش Advertisements المبيعات، موضحاً أن الركود مازال يتصدر المشهد في السوق المحلية. المبيعات، موضحاً أن الركود مازال يتصدر المشهد في السوق المحلية.

أشار إلى أن "الجائحة"، تسببت في إغلاق العديد من معارض السيارات نتيجة ضعف حركة المبيعات وقلة الطلب. المبيعات وقلة الطلب.

قال "الخالدي"، إن إحجام شريحة عملاء السيارات الاقتصادية، التي لا تتخطى أسعارها حاجز الـ200 ألف جنيه عن الشراء، بسبب تخوفهم من أزمة فيروس كورونا، كان لها أثر كبير على القطاع، نظراً لأنها تمثل نحو 70% من حجم السوق.

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