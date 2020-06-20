بعد طرحهما رسمياً.. منافسة ساخنة بين شيفروليه أوبترا ونيسان صني 2021

كتب: باسل الحلواني

شهد الأسبوع الماضي، طرح عدد من المصنعين المحليين لموديلات 2021، لعل أشهرها السيارتين نيسان صني، وشيفروليه نيو أوبترا، وذلك لكونهما يقعان ضمن فئة السيارات الاقتصادية.

وفقاً لعدد من الخبراء فإن طرح الوكلاء والمصنعين المحللين لموديلات 2021، يعد أحد الحلول التسويقية التى قد تسهم في تحريك السوق وعودة حركة المبيعات، التي تأثرت تماماً بأزمة فيروس كورونا الحالية.

تُقدم "سيارات الوفد"، في التقرير التالي، مقارنة سريعة من حيث الأسعار والمواصفات الفنية بين السيارتين "شيفروليه أوبترا، ونيسان صني" موديل 2021.

شيفروليه أوبترا

تعتمد شيفروليه أوبترا على محرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 110حصان، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، تتصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

وتستطيع السيارة التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية، فيما يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم. لأبعاد الخارجية أما عن الأبعاد فيبلغ طول السيارة4597 مم، أما العرض 1736 مم، بينما يبلغ الارتفاع 1462 مم، وسعة الشنطة الخلفية405 لتر.

وتتوافر أوبترا 2021، بـ4 فئات من التجهيزات جميعهم مزود بناقل حركة أوتوماتيك، الأولى فئة Comfort، وتزخر بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، في مقدمتها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق “AB، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD.

وزودت بمصابيح ضباب أمامية وخلفية، وجنوط 15 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية،

ونظام ذكي لركن السيارة، ومانع لإدارة المحرك، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، ومكيف هواء.

تأتي السيارة بنظام ترفيهي مكون من راديو CD + USB + مخرج للصوت AUX، و4 سماعات، وبلوتوث، وخاصية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة.

أما الفئة الثانية فهي فئة Luxury، وتأتي بنفس مواصفات الفئة الأولى، بالإضافة إلى بعض الكماليات الإضافية، ومنها حساسات خلفية، وفتحة سقف كهربائية، وفرش جلد، وخاصية التحكم في الراديو من عجلة القيادة، وصندوق تخزين اسفل مقعد الراكب الامامي، وزجاج تعتيم خلفي.

أما الفئة الثالثة فزودت بنفس الكماليات السابقة بالإضافة إلى بعض الكماليات الإضافية منها كاميرا خلفية.

تأتي أعلى فئة بنفس المواصفات السابقة بالإضافة إلى بعض الكماليات الأخرى منها شاشة بخاصية اللمس.

ويوضح الجدول التالي أسعار جميع فئات السيارة شيفروليه أوبترا التي تتوافر بـ 4 فئات من التجهيزات:

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نيسان صني

تعتمد نيسان صني على محرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، تتصل بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك.

تعمل السيارة بمنظومة جر أمامى تمكنها من التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 15.5 ثانية، أما متوسط

الاستهلاك من الوقود فيبلغ نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

ومن حيث الأبعاد الخارجية يبلغ طول السيارة4425 مم، والعرض1695 مم، والارتفاع1500 مم، وسعة الشنطة الخلفية490 لتر.

طرحت شركة نيسان موتور إيجيبت، موديل 2021 من سيارتها الشهيرة نيسان صني في السوق المصرية، مزودة بأحدث تكنولوجيا ترفيهية في الفئات الثانية Plusوالثالثة Super Salon من حيث أنظمة العرض والتحكم في صوت السيارة حيث تحتوي على شاشة عرض مقاس 7 بوصة بتقنية HD وتعمل باللمس، بالإضافة إلى مشغل خرائط GPS وذاكرة فلاش 16 جيجابايت وواي فاي مدمج، هذا بالإضافة إلى تقنية بلو توث وUSB، هذا بجانب إمكانية تشغيل الفيديوهات بوضوح يصل إلى 1080 ميجا بكسل مع تكنولوجيا 4K لعرض الفيديوهات على نحو رائع، وأيضا تقنية Mirror Link لتوصيل الهاتف الذكي بنظام المعلومات والترفيه في السيارة الي جانب وجود كاميرا خلفية.

تتضمن خصائص الأمان في نيسان صني نظام فرامل مانع للانغلاقABS ونظام توزيع اليكتروني للفراملEBD، هذا بالإضافة إلى وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام مانع للسرقة، وايضا صندوق أمتعة واسع 490 لتر يتسع لكل الأغراض.

وتأتي الفئة الأولى Base من نيسان صني، بخيارين، الأول بناقل حركة يدوي، والثاني بناقل حركة أوتوماتيك.

علاوة على ذلك، تأتي السيارة نيسان صني مع النظام الصوتي راديو سي دي مع مخرج AUX و4 سماعات، وحامل للأكواب 2أمامي و2خلفي، ومرايا جانبية ذات تعديل الكتروني، هذا بالإضافة إلى جنوط حديديه مقاس 15.

أما بالنسبة للفئة الثانية Plusفتحتوي، بجانب كل المميزات المتوافرة في الفئة الأولى من السيارة، على سبويلر خلفي وزجاج خلفي معتم، بالإضافة الي جنوط رياضيه مقاس 15، أما بالنسبة للفئة الثالثة Super Salon فتتميز بحساسات للركن، وعجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم بالصوت والبلوتوث، والمفتاح الذكي لتشغيل وإيقاف السيارة، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وعدادات متطورة وصالون داخلي مطعم بالكروم، بالإضافة إلى تعديل وضم المرايا الجانبية إلكترونياً.

أما فيما يتعلق بالأسعار فقد أعلنت نيسان موتور إيجيبت، عن طرح موديل 2021 من صني، بزيادات سعرية تتراوح بين 2000 إلى 4500 جنيه، مع استمرار الخصومات الترويجية على السيارة والتي تصل إلى 12 ألف جنيه.

ويوضح الجودل التالي أسعار جميع فئات السيارة التي تتوافر بـ4 فئات من التجهيزات.