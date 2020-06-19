مازدا اليابانية تكشف عن الجيل الجديد من BT-50 بيك أب

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية مازدا، عن الجيل الجديد من السيارات البيك أب BT-50، موديل 2021، التي من المنتظر أن تكون منافساً شرساً لسيارات تويوتا ونيسان.

ويختلف الجيل الجديد من BT-50، كلياًعن الشكل السابق الذي تم طرحه العام الماضي، حيث تأتي بهيكل أكثر انسيابية ومدروس بشكل أفضل وفق معايير الإيروديناميكية،

كما تم بناء السيارة على منصات متينة تم اختبارها في العديد من سيارات البيك آب مثل Isuzu D-Max، وجاءت بطول 5أمتار و28 سنتيمترا، وبعرض 179 سم، أما المسافة بين محوري العجلات فيها فأصبحت 312 سم.

وتتميز الواجهة الأمامية للسيارة بشبك عريض مزين

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بخطوط بارزة مطلية بالكروم، وبمصابيح شبيهة بتلك الموجودة في سيارات zoom 6 الحديثة، أما مصابيح الضباب فيها فتتوضع بشكل عمودي مميز على طرفي ممتص الصدمات.

وزودت BT-50، بمحرك ديزل توربيني سعة 3 لترات وعزم 190 حصانا، يعمل مع علب سرعة ميكانيكية أو أوتوماتيكية من نوع Aisin بـ 6 مراحل.

ومن المتوقع أن تطلق مازدا نسخاً أكثر اقتصادية من هذه السيارات، بمحركات ديزل بسعة 1.9 ليتر بعزم 150 حصانا.