تعرف على تأثير الطقس على ضغط هواء إطارات سيارتك

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر فحص ضغط هواء إطارات السيارة من الأمور الهامة التي يجب عدم إهمالها خاصة في الصيف، حيث أن فقدان ضغط هواء الإطارات يعرضها للتآكل والضرر، بالإضافة إلى زيادة استهلاك الوقود.

ولقد نصحت الهيئة الألمانية للفحص الفني بضرورة فحص ضغط هواء الإطارات أسبوعياً في حالة تقلبات درجات حرارة الجو خاصة في الصيف، وذلك وفقاً لقيم الضغط الصحيحة التي تحددها الشركة المصنعة، ويمكن لمالك السيارة أن يتعرف عليها من خلال دليل تشغيل السيارة.

وحذرت الهيئة الألمانية قائدي السيارات من الثقة الكاملة في أنظمة مراقبة ضغط هواء الإطارات المعروفة باسم “Tyre Pressure Monitoring System”، وأنه يجب عدم إهمال الفحص المنتظم للإطارات والتحقق من ضغط الهواء بشكل مستمر.

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وشددت الهيئة على ضرورة التحقق الدوري من عدم وجود أضرار بالإطار مثل وجود تشقق أو قطع أو جسم غريب به، حتى ولو كانت بسيطة أو تبدو غير مؤثرة.

وأضافت أنه يفضل إجراء فحص الإطارات قبل كل رحلة بالسيارة أو في حال تعرض الإطار للإصطدام بجسم صلب أو عند الانزلاق في حفرة عميقة.