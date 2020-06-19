صراع جديد على السلطة في نيسان! إليك التفاصيل

الخليج ٣٦٥ نت – يتعرض مجلس إدارة نيسان للضغوط من قبل مجموعة من المسؤولين التنفيذيين الحاليين والسابقين خلف الكواليس لتعيين الهندي أشواني جوبتا، مدير العمليات بالشركة في منصب الرئيس التنفيذي المشارك إلى جانب ماكوتو أوشيدا، حيث كان لـ جوبتا دوراً محورياً في إنشاء أحدث خطة إعادة هيكلة لنيسان، ويبدو أن حلفائه يرغبون في ترقيته من أجل التأكد من تنفيذ الاستراتيجية الجديدة.

وهذا الضغط أصبح مكثفاً منذ أن أعلنت نيسان عن خطة إعادة الهيكلة والتي تتضمن الكثير من خفض التكاليف وإجراءات لتعزيز تحالفها مع رينو وميتسوبيشي، وذلك وفقاً لأربعة أشخاص مطلعين على الأمر، حيث أفادت رويترز أن مؤيدي جوبتا يقترحون إما تعيينه رئيساً تنفيذياً مشاركاً أو أن يحل محل أوشيدا ليصبح رئيساً للشركة.

ومن جانبها، ردت نيسان على التقرير قائلة أنه لا توجد خطط لأي تغيير إدارة في الشركة، ولا يوجد تغيير في علاقة العمل التعاونية الوثيقة بين أوشيدا وجوبتا في أدوارهم الحالية، إلا أن أحد المصادر والذي تم تحديده على أنه مسؤول تنفيذي في نيسان، قال أن حلفاء جوبتا سالفي الذكر رغباتهم واضحة بما يكفي، ولكنهم لا يريدون إجبار الشركة على ذلك، بل يريدون أن يحدث الأمر بطريقة طبيعية.

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والجدير بالذكر أن هناك شكوكاً متزايدة بين الموظفين حول قدرة أوشيدا على قيادة نيسان وإنقاذها بعد أول خسارة سنوية لها منذ 11 عام، وفقاً لنفس المصادر، مضيفة أن جوبتا هو من يتولى قيادة نيسان مشاركة مع أوشيدا، حيث استضاف جوبتا جميع الاجتماعات الأخيرة التي حضرها هو وزملاؤه في المقر الرئيسي للشركة لمناقشة الاستراتيجيات القادمة للتعافي في الأسواق الرئيسية للشركة.

وفي الختام، يذكر أن كَون شكل علاقة وثيقة مع رئيس رينو، جان دومينيك سينارد، حيث عمل الاثنان بشكل وثيق لتطوير خطط نيسان للتعافي، فهل سنرى جوبتا رئيساً قادماً لنيسان في الأشهر المقبلة؟