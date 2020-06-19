تاريخ رنج روفر وكيف تطورت خلال نصف قرن

الخليج ٣٦٥ نت – بدأت شركة لاند روفر البريطانية في طرح طرازها المميز “رنج روفر” مع بداية السبعينات من القرن الماضي، وهو الطراز الذي أحدث نقلة نوعية بين فئات SUV.

ولقد طرحت الشركة البريطانية الجيل الأول من “رنج روفر” باسم “كلاسيك”، وكان تصميم السيارة تحمل طابع موديلات “واجن” عريضة السقف، وكانت تعمل بنظام دفع رباعي.

ومع بداية الثمانينات قامت لاند روفر بتطوير الجيل الأول للطراز، وذلك بطرحه للمرة الأولى بأربعة أبواب.

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وطرحت الشركة الجيل الثاني من “رنج روفر” في بداية عام 1995 باسم P38A، وخلال الأعوام التالية حتى عام 2003 كانت الشركة تحسن قدراته والتقنيات التي يضمها.

وفي عام 2003 طرحت لاند روفر الجيل الثالث من طرازها المميز، وزودته بالكثير من التقنيات المتقدمة وأدوات الرفاهية والفخامة، كما طرحت الشركة حينها فئات مشتقة من الطراز للمرة الأولى، حيث كشفت عن فئة “سبورت” الرياضية.

وفي عام 2013، طرحت الشركة الجيل الرابع، والذي استمر في الأسواق حتى الآن، وشهد هذا الجيل تعاون شركة جاجوار في صناعته، كما يعتبر أول جيل يستخدم في تصنيع هيكله بالكامل معدن الألومينيوم.

وبحلول عام 2020 الجاري، أتم طراز “رنج روفر” المميز يوبيله الذهبي، وذلك بعد مرور 50 عام على طرحه رسميا، وقامت لاند روفر احتفالا بهذه المناسبة بطرح نسخة جديدة خاصة من الطراز باسم “رنج روفر 50”.

وسوف تطرح الشركة النسخة الخاصة من رنج روفر بمحرك بسعة 5.0 لتر، من فئة V8 يتنج قوة 518 حصان، وستتوفر نسخ محدودة منه للبيع بعدد 1970 سيارة فقط.