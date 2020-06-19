شيفروليه كولورادو 2021 فيس ليفت تنكشف بتصميم محدث

الخليج ٣٦٥ نت – في العام الماضي، كشفت شيفروليه عن إصدار الطرق الوعرة ZR2 من كولورادو 2021، والذي يتمتع بمظهر عضلي قوي، واليوم كشفت الشركة عن النسخة القياسية للبيك أب القوية، والتي حصلت على مظهر ديناميكي معزز، حيث استمدت بعض إشارات التصميم من شقيقتها سيلفرادو كاملة الحجم.

في الأمام، حصلت كولورادو الجديدة على شبك أكبر وأكثر جرأة، مع شريط أوسط في الشبك بتصميم جديد متوفر في مجموعة من التشطيبات، كما حصلت السيارة على واجهة أمامية معاد تصميمها تتميز بمنافذ هواء أكبر ومصابيح أكثر بروزاً.

وفي الخلف، لم تحصل السيارة على تحديثات كبيرة، حيث حصلت على المصابيح الخلفية ذاتها من الموديل السابق، إلا أنها حصلت على باب خلفي جديد، وكما هو الحال مع الواجهة الأمامية، فإن الواجهة الخلفية متأثرة بشدة بتصميم سيلفرادو كاملة الحجم.

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لم تذكر الشركة أية معلومات عن التحديثات الداخلية أو الميكانيكية لموديل 2021، كما لم تُعلن الشركة عن الأسعار الرسمية، ولكن وفقاً للتقارير، فسيبدأ سعر الإصدار القياسي الجديد من 26,395 دولار (99,000 ريال)، أي بزيادة قدرها 500 دولار (1,875 ريال) عن موديل 2020، وحتى الآن لا نعلم متى ستتوفر السيارة في الأسواق، لكن شيفروليه تقول أن الإنتاج من المقرر أن يبدأ في نهاية يونيو الجاري.