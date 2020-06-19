وسائل إعلام: مقتل شخص على الأقل في إطلاق نار بمدينة تورونتو الكندية المزيد

الخليج 365الجمعة 2020/6/19 09:58 م بتوقيت أبوظبي
قتل شاب في الثلاثينات من عمره، مساء الجمعة، بعد أن أن فتح رجلان النار عليه، في حي كورسو إيطاليا في مدينة تورونتو الكندية.
وأفادت مصادر بالشرطة الكندية، بأن الحادث وقع عند تقاطع شارع سانت كلير دبليو وشارع سانت كلارينس، فيما يعتقد أن مطلق النار كان مترصدا في انتظار الضحية.
وذكر شهود عيان بموقع الحادث أن رجلين هربا من مكان الحادث في سيارة "سيدان" ويشتبه انهما وراء حادث إطلاق النار.
وفي 20 أبريل/نيسان الماضي، أقدم رجل مسلح على قتل 16 شخصا على الأقل بينهم شرطية، وذلك خلال عملية إطلاق نار عشوائي بمنطقة نوفا سكوتيا الريفية في كندا.
وتجاوزت حادثة إطلاق النار في نوفا سكوتيا الرقم القياسي السابق في عدد قتلى حوادث إطلاق النار العشوائي الذي سجله مسلح وحيد أطلق النار على 14 طالبة في مدرسة الفنون التطبيقية في مونتريال في 6 ديسمبر/ كانون الأول عام 1989.
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