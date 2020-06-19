مرسيدس اس كلاس 2021 ستدشن في سبتمبر المقبل+معلومات

الخليج ٣٦٥ نت – تمتلك مرسيدس اس كلاس الفاخرة شعبية كبيرة، لذا ينتظر عاشقي السيارات موعد تدشين الجيل الجديد بصبر، والآن أصبح لدينا بعض التفاصيل الأولية عن السيارة وفقاً لمجلة مرسيدس فانس الألمانية، والتي تحدثت مع رئيس تطوير الشركة يورغن ويسنجر، حيث أكد أن اس كلاس المحدثة سيتم الكشف عنها لأول مرة رسمياً في أوائل سبتمبر المقبل.

يذكر أن تطوير الجيل القادم من اس كلاس بدأ في 2015 عندما بدأت الشركة العمل على تطوير منصة جديدة، وقد كشفت المجلة أيضاً أن اس كلاس الجديدة ستحصل على إصدارات دفع خلفي وأخرى دفع كلي، جنباً إلى جنب مع إصدارات AMG ومايباخ المعتادة، في حين لن يعيش محرك V12 للجيل القادم فحسب، بل سيتم إقرانه أيضاً مع نظام دفع 4Matic للمرة الأولى، ولكن سيتوفر المحرك الجديد في مايباخ وربما الإصدارات المدرعة والتي سيتم الكشف عنها في منتصف 2021.

وعلى الرغم من أن النسخ الأكثر مبيعاً من السيارة ستحصل على محركات هجينة بست أسطوانات وثماني أسطوانات، إلا أن الجيل الجديد سيتم تقديمه مع محركات أصغر في الأسواق التي تفرض ضرائب مرتفعة على المحركات الكبيرة مثل الصين، وبالرغم من الشائعات التي تدعي وقف الشركة لإنتاج موديل قاعدة العجلات القياسية، إلا أنه سيتم تقديم اس كلاس الجديدة بثلاثة خيارات لقاعدة العجلات، القياسية والطويلة ومايباخ الطويلة جداً.

والجدير بالذكر أن الموديل الرائد من دايملر سيحصل على نظام قيادة شبه ذاتي من المستوى الثالث، مع دعمه للمستوى الرابع المبرمج للوصول لاحقاً في دورة حياة الطراز، وبصرف النظر عن EQS المؤكدة بالفعل، سيكون هناك العديد من الإصدارات الهجينة بالقابس بنطاق كهربي يصل إلى 100 كلم لكل شحنة.

وفي الختام، بعد الكشف عنها لأول مرة في سبتمبر، ستدخل مرسيدس اس كلاس 2021 مرحلة الإنتاج في منشأة Factory 56 الجديدة، والتي تقول مرسيدس أنها ستكون مصنع السيارات الأكثر تطوراً في العالم.

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