رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لحادث مروري “فيديو”

الخليج ٣٦٥ نت – تناولت وسائل الإعلام العالمية تعرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لحادث سير بعد مغادرته للبرلمان البريطاني.

وفقاً لصحيفة “تيلغراف” فإن جونسون كان في طريقه لمغادرة البرلمان بويست مينستر، قبل أن يهاجم موكبه عدد من المتظاهرين المترقبين خروجه.

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وتسبب اندفاع أحد المتظاهرين نحو سيارة جونسون إلى إرباك الموكب المرافق له، الأمر الذي استوجب توقف قائد دراجة نارية في مقدمة الموقف فجأة، مما دفع سيارة جونسون للاصطدام بها من الخلف.

كما أدي ارتباك الموكب المرافق لجونسون إلى ارتطام سيارة كبيرة من نوع رانج روفر بسيارته من الخلف، وهي سيارة تابعة للعناصر الأمنية التابعة له، متسببة بأضرار لسيارة جونسون.

وكشف فيديو وثق الحادثة عدم تعرض رئيس الوزراء البريطاني لإصابات، حيث استكملت سيارته الحركة بسرعة، بعد أن أمسكت الشرطة بالمتظاهر ودفعته من أمام الموكب.