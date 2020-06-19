ما هي اضرار قيادة السيارة بخزان وقود شبه فارغ؟

الخليج ٣٦٥ نت – يعد الوقود العنصر الأساسي في تشغيل محرك السيارة، وعلى الرغم من تنبيه كمبيوتر السيارة للسائق بقرب نفاذ الوقود، إلا أن بعض السائقين يتجاهلون هذه التحذيرات، مما يؤدي إلى توقف السيارة فجأة بسبب نقص الوقود، وهو ما يسبب العديد من المشاكل والأضرار للسيارة.

ولقد حذر خبير السيارات في الهيئة الألمانية للفحص الفني تورستن هيس، من خطورة قيادة السيارة حتى نفاذ الوقود من الخزان بالكامل، لأنه يؤدي إلى أضرار بدورة الوقود، حيث يتسبب في انسداد وتلف مضخات الحقن أو مضخة البنزين ذاتها.

وأشار هيس إلى أن نفاذ الوقود في سيارات الديزل المزودة بنظام للحقن الميكانيكي، يؤدي إلى توقف السيارة وإصابة المحرك بالأعطال، ويتطلب الأمر لتشغيله إجراء عملية مجهدة لتصريف الهواء يدويا من دورة الوقود.

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وأضاف الخبير الألماني إلى أن الشركات العالمية للسيارات الحديثة تروج إلى أنها محصنة إلى حد كبير من السير حتى فراغ خزان الوقود تماما، إلا أن ذلك قد يحدث في بعض الأحيان.

وعلى الرغم من استعمال فلاتر الوقود، إلا أن محركات السيارات الحديثة قد تمتص جزيئات الاتساخات، التي تترسب في الوقود، عند السير حتى فراغ الخزان تماما، وبالتالي لا يمكن ضمان الاحتراق النظيف للوقود.