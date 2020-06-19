كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على أسعار ومواصفات "أودي A6" الفاخرة في مصر 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت أسعار أودي A6 سيدان العائلية الفارهة موديل 2020 عند معدلاتها دون زيادة أو نقصان، وذلك منذ طرحها بالسوق المصري لأول مرة في يوليو 2019.

ويتمتع الجيل الجديدة من A6 بالمزيد من الرحابة مقارنة بالجيل السابق على الرغم من زيادة الأبعاد الخارجية بضعة ملليمترات فقط؛ حيث يبلغ طولها 4.94 متر.

وتعمل سيارة أودي الفاخرة بنظام دفع أمامي مكون من محرك TFSI رباعي السلندرات سعة لترين معزز بشاحن تربو بقوة 245 حصان وسرعة قصوى 250 كم/س، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

وترتبط السيارة تقنيًا ارتباطا وثيقا بالموديلين A7 و A8، إذ تستعير من موديلي الفئة العليا قمرة القيادة الخالية من المفاتيح تقريبًا، مع أجهزة رقمية، وشاشتين لمسيتين الأولى قياس 10 بوصة بالكونسول الأوسط والثانية 8.5 بوصة أسفل الكونسول.

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وتقدم السيارة التي تنافس في مصر ضمن قطاع السيدان متوسط الحجم العائلي، بباقة من وسائل الراحة في مقدمتها مقاعد جلدية مزودة بأنظمة تدفئة، وزجاج أمامي عازل للصوت والحرارة، ومكيف هواء رباعي التوجيه ومساند يد أمامية من الجلد وحاملات أكواب وجيوب أمامية وخلفية.

أما وسائل الأمان القياسية بالسيارة بينها فرامل ABS المانعة للانغلاق ونظامي ESP وEBD للتوازن الإلكتروني، ونظام كشف النقاط العمياء و ثمان وسائد هوائية تعمل بنظام AABS المتطور ومساعد الفرامل BA ونظام مراقبة الحارة المرورية.

وعن أنظمة الترفيه المتوفرة بالسيارة ففي مقدمتها نظام صوتي عالى النقاء وبلوتوث وAUX وواجهة iPod واتصال بشبكة الإنترنت وMP3 وكارت SD ومخارج USB وكومبيوتر رحلات.

السيارة مجهزة كذلك بأنظمة المساعدة التي يتقدمها مصابيح أمامية تكيفية ومصابيح LED أمامية وخلفية وعجلة قيادة كهربائية ومساحات حساسة للمطر ومساعد صف السيارة الآلي، وإضاءات ماتريك ومجموعة من الكاميرات والحساسات المثبتة خلف شبك التهوئة الأمامي تعمل على استكشاف الطريق لتحقيق أعلى معدل من الأمان للركاب.

ويبلغ سعر أودي A6 المعلن من قبل الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف وكلاء العلامة الألمانية في مصر، مليون و250 ألف جنيه.​