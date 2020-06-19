هافال داجو SUV الجديدة كلياً تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت هافال الستار عن سيارتها SUV الجديدة كلياً باسم “داجو”، والتي تهدف لان تكون حلقة وصل بين SUV للمدن ومركبة مجهزة للتضاريس الوعرة.

تصميم الموديل كلاسيكي بعض الشيء بمقدمة صندوقية، وهو غير معتاد هذه الأيام مع تصاميم الـ SUV-كوبيه الرائجة حالياً في الأسواق.. كما نرى جنوط سوداء ألمنيوم لجميع أنواع التضاريس.

في الداخل نرى لمسات برتقالية في مختلف أنحاء المقصورة مع لوحة عدادات رقمية وشاشة مركزية لنظام المعلومات الترفيهية.

وستعتمد هافال داجو الجديدة على محرك 1.5 لتر بقوة 168 حصان وعزم 285 نيوتن متر مع محرك ثاني 2.0 لتر بقوة 221 حصان وعزم 385 نيوتن متر.

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