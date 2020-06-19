شحن البطاريات الكهربائية أم الوقود.. أيهما أوفر لقائد السيارة؟

طالت المقارنة بين السيارات الكهربائية والسيارات العاملة بالوقود العديد من الجوانب والسمات الخاصة بهاتين الفئتين، وقدم موقع "ويتش كار" جانبا جديدا للمقارنة بينهما يبرز الأفضل منهما فيما يخص معدل الإنفاق على الطاقة.

وقام الموقع بالمقارنة بين معدل الإنفاق الأسبوعي والسنوي، على إعادة شحن السيارات الكهربائية، في مواجهة تزويد السيارات التقليدية بالوقود، للكشف عن السيارات الأكثر توفيرا في الإنفاق على الطاقة التي تستخدمها للسير.

وجمع الموقع نماذج لأبرز السيارات الكهربائية المستخدمة بالشوارع في الوقت الحالي، ووضعها في مقارنة مع الموديلات الشبيهة لها من السيارات التقليدية العاملة بالمحروقات.

وبدأ الموقع المقارنة بين طراز رينو Zoe الكهربائي وطراز رينو كليو العامل بالتربو بترول، وقال موقع "ويتش كار"، أن طراز رينو Zoe الكهربائي، يصل معدل الإنفاق على اعادة شحنه كهربائية كل اسبوع لـ 14 دولار فقط، وكل عام لـ 728 دولار فقط.

في حين أن معدل الانفاق على تزويد طراز رينو "كليو" الشبيه له بالوقود كل أسبوع يصل لـ 35 دولار، وكل عام لـ 1,836 ألف دولار.

كما رصد الموقع في مقارنته، كل من طراز نيسان LEAF الكهربائي المميز، وشبييه من السيارات العاملة بالوقود من نفس الفئة، طراز تويوتا كورولا العامل بمحرك بترولي بسعة 2.0 لتر.

وقال "ويتش كار" إن طراز نيسان يصل معدل الإنفاق على إعادة شحنه بالكهرباء أسبوعيا لـ 10.75 دولار، وسنويا لـ 560 دولار.

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في حين يصل معدل الإنفاق على إعادة تزويد طراز تويوتا كورولا بالوقود أسبوعيا لـ 38.80 دولار، وسنويا لـ 2,016 ألف دولار.

وضمن المقارنة جاء أيضا من شركة هيونداي، كل من طراز كونا الكهربائي، وشقيقه العامل بالوقود "كونا" المزود بمحرك تربو بترول بسعة 1.6 لتر.

ويصل معد الإنفاق الاسبوعي لإعادة شحن كونا الكهربائي لـ 14 دولار، والسنوي لـ 728 دولار، في حين يصل معدل الإنفاق الأسبوعي لإعادة تزويد "كونا" القيلدي لـ 41.20 دولار، والسنوي لـ 2,144 ألف دولار.

ومن بعدهم ذكر الموقع في مقارنته، طراز جاجوار I-PACE الكهربائي، في مواجه شقيقه العامل بمحرك تربو بترول بسعة 2.0 لتر، جاجوار E-PACE.

وذكر موقع "ويتش كار"، أن معدل الإنفاق الاسبوعي لإعادة شحن طراز I-PACE الكهربائي يصل لـ 20,40 دولار، وسنويا لـ 1,112 دولار، في حين يصل معدل الإنفاق الأسبوعي على تزويد طراز جاجوار E-PACE بالوقود لـ 41.85 دولار، وسنويا لـ 2,176 دولار.



