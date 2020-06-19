الإمارات: 38 ألف فحص لكورونا.. وشفاء 755 المزيد

بالتزامن مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات، أجرت الوزارة أكثر من 38 ألف فحص جديد لفيروس كورونا المستجد، ساهمت في الكشف عن 393 إصابة جديدة، وشفاء 755 حالة.

وأعلنت الوزارة أن المصابين من جنسيات مختلفة، وجميعهم حالات مستقرة ويخضعون للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 44 ألفا و145 حالة.

وسجلت الوزارة وفاة مصابين اثنين بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 300 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 755 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 30 ألفا و996.