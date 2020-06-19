الجيش اليمني يشن هجوما ضد مليشيا الحوثي في الجوف المزيد

شن الجيش اليمني هجوما ضد مليشيا الحوثي في محافظة الجوف، شمالي البلاد.

وقالت مصادر ميدانية، إن الجيش حقق تقدما في منطقتي قشعان والأبرش بالمحافظة ذاتها.

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وكان الجيش الوطني قد قال، في وقت مبكر من فجر الجمعة، إن قواته شنت هجوما استباقيا استهدف تجمّعاً لمليشيات الحوثي في جبهة "النضود" بمديرية خب الشعف بالجوف، كان الانقلابيون يخططون فيه للإغارة على مواقع القوات الحكومية، وفقا لبيان رسمي.

وأسفر الهجوم الخاطف، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، فيما تمكنت قوات الجيش الوطني من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر خلفها عناصر الانقلاب قبل أن يلوذوا بالفرار.

وساندت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، المعارك على الأرض، وشنت غارات استهدفت 3 دوريات حوثية كانت في طريقها إلى الجبهة، ما أسفر عن تدميرها بالكامل، حسب البيان.