مقتل 17 مسلحا من طالبان في هجوم للحركة بولاية بكتيكا الأفغانية المزيد

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية ،الجمعة، مقتل 17 مسلحًا وإصابة 12 آخرين من عناصر حركة طالبان في هجوم للحركة بولاية بكتيكا شرقي البلاد.





والخميس، قتل 11 عنصرًا من الأمن الأفغاني في هجومين مسلحين لحركة طالبان.

ووفق مسؤولين بالمجالس المحلية، فإن مسلحي طالبان قتلوا سبعة شرطيين على الأقل على مشارف عاصمة إقليم بغلان شمالي البلاد.

Advertisements

وقال عضوا المجالس المحلية فيروز الدين أعماق وشمس الحق باركزاي إن خمسة آخرين على الأقل أصيبوا في الهجوم.

كما أكدت وزارة الدفاع أيضا وفاة أربعة من أفراد الجيش الوطني بهجوم لطالبان في نيمروز.

وكان الإقليم الواقع غربي البلاد هادئا بشكل نسبي في الشهور الأخيرة.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، قُتل أو أصيب نحو 422 من القوات الأفغانية عبر البلاد في 220 هجوما على الأقل شنته طالبان، بحسب الحكومة الأفغانية.

ويأتي ذلك في وقت تكثف حركة طالبان هجماتها في أفغانستان، رغم تفشي جائحة كورونا، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مصير عملية السلام الهشة.