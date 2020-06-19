مصادر: الطاقة الذرية تطالب إيران بالسماح لمفتشيها دخول موقعين قديمين المزيد

أعلنت مصادر دبلوماسية دولية، الجمعة، أن مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية وافق على قرار يدعو إيران للكف عن عدم السماح لمفتشيها بدخول موقعين نوويين قديمين.

وطالب مجلس الوكالة إيران، طبقا للمصادر نفسها، بالتعاون بشكل كامل مع مفتشي الوكالة.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد قالت في وقت سابق، إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستجري محادثات، الجمعة، لتحديد استراتيجيتها بشأن إيران للشهور المقبلة في ظل محادثات أزمة في الأمم المتحدة واستمرار انتهاك إيران لبنود الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.

وقالت الوزارة، في بيان، إن وزراء خارجية الدول الثلاث، سيبحثون أيضا تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أن دعا مندوبو هذه الدول طهران للتعاون فورا وبشكل كامل مع مفتشي الأمم المتحدة.

واعتبرت أمريكا، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو،الأربعاء الماضي، أن رفض إيران السماح بوصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى موقعين نووين، أمر غير مقبول.

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وكتب في تغريدة نشرها على موقع "تويتر":" منع ايران مفتشين من وكالة الطاقة الذرية من دخول منشأتين أمر غير مقبول وغير مسبوق ويثير القلق".

جاء ذلك بعدما دعا مجلس الأمن القومي الأمريكي الثلاثاء، إلى موقف دولي موحد ضد تجاهل إيران لمطالب الوكالة الدولية بتفتيش المواقع المشبوهة.

وذكر المجلس عبر حسابه على موقع تويتر:" أن الولايات المتحدة تدعم دعوة المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، لإيران بالتعاون الفوري والكامل مع الوكالة، ويجب على العالم أن يتحد لوقف استخفاف النظام الإيراني الصارخ بالمنظمة الدولية.

وأكد أنه لا يوجد بلد آخر على الإطلاق رفض الدخول للتفتيش بطلب رسمي بموجب البروتوكول الإضافي"، بحسب التغريدة.

وتعمل فرنسا وبريطانيا وألمانيا على التنسيق بغية الضغط على إيران لإجبارها على التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت فرنسا، الثلاثاء، إن الضغط يهدف إلى حمل إيران على التعاون بشكل كامل وفوري للسماح لمفتشي الوكالة بدخول مواقع ترفض طهران حتى الآن السماح لهم بزيارتها.

وانتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران مراراً خلال الأيام الأخيرة لعدم السماح للمفتشين بالوصول إلى موقعين مشبوهين.