أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 19 يونيو 2020

شهدت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الجمعة، وبلغ سعر الجرام "عيار 24" نحو 208.73 ريال (55.66 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في السوق السعودية، إلى 182.63 ريال (48.70 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر شعبية في سوق المعادن النفيسة بالمملكة العربية السعودية نحو 156.54 ريال (41.75 دولار).

وعالميا ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إذ تلقى الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا الدعم من مخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا، بيد أن المكاسب كانت محدودة بفعل صعود الدولار الأمريكي.

كما ارتفع الذهب عالميا في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1725.88 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:06 بتوقيت جرينتش.

فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1735.10 دولار.

وعن أسعار الذهب منخفض التكلفة في السعودية، سجل عيار (14) نحو 121.76 ريال (32.47 دولار).



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وارتفع سعر أوقية الذهب في السعودية نحو 6 آلاف و492 ريالا (ألف و731 دولارا)، فيما صعد سعر كيلو الذهب إلى 208 آلاف و 725 ريالا (55 ألفا و660 دولار).

نظام جديد للتعدين في السعودية

والأسبوع الأول من شهر يونيو/حزيران الجاري، وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام جديد للتعدين يستهدف تسريع وتيرة الاستثمار الأجنبي في القطاع في اطار جهود لتنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط والغاز.

وقال بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن أهم مزايا النظام الجديد، هي إنشاء صندوق التعدين لضمان وجود التمويل المستمر للقطاع و يدعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف.

وأضاف أن النظام الجديد سيؤدي إلى جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتسارع عجلة الأنشطة في هذا المجال وبالتالي تحقيق مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المنتظر أن يحقق نظام الاستثمار التعديني الجديد في المستقبل القريب نقلة نوعية لقطاع التعدين بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية والتي تقدر قيمتها بحوالي 5 ترليون ريال سعودي، (1.33 تريليون دولار)، بحسب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي.

وتستهدف السعودية زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج الاقتصادي للبلاد إلى أكثر من 3 أمثالها بأكثر من 240 مليار ريال، وأن يساهم في خفض الواردات بنحو 37 مليار ريال سعودي، وخلق أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في القطاع بحلول 2030.

وتتضمن جهود الرياض لبناء اقتصاد لا يعتمد بشكل كبير على النفط ودعم الدولة تحولا صوب استخراج احتياطيات هائلة غير مستغلة من البوكسيت، المصدر الرئيسي للألمنيوم، وكذلك الفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم.