فورد تشوق لـ F-150 2021 الجديدة كلياً

الخليج ٣٦٥ نت – نقترب من تدشين فورد F-150 الجديدة، والتي رأينا الكثير من الصور التجسسية لها كما علمنا الكثير عنها من التسريبات، وقد أكدت فورد مسبقاً على موعد الكشف في 25 يونيو، مع تقديمها لصورة تشويقية جديدة للبيك أب.
في الصورة نرى المصابيح الأمامية LED ومصابيح الضباب للبيك أب، مع تظليل كل شيء آخر.. وفي الصور التجسسية رأينا عدداً من تصميمات الشبك الأمامي، وبشكل عام الاختلافات هادئة مقارنة بالموديل الحالي.
في الداخل من المتوقع أن نرى شاشة لمسية كبيرة جداً لنظام المعلومات الترفيهية ومقصورة جديدة بشكل عام مع لوحة عدادات رقمية لبعض النسخ.
كما من المتوقع أن تعتمد البيك أب على محركات 6 و8 سلندر تيربو بأنظمة دفع رباعي، وسيحصل الموديل على نسخة كهربائية بالكامل لأول مرة.
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