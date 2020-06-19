نيسان تستدعي عدد من سياراتها للفحص

كتب: باسل الحلواني أطلقت شركة نيسان موتور إيجيبت، حملة استدعاء لعدد من طرازاتها المزودة بوسائد هوائية من إنتاج شركة تاكاتا اليابانية. وقالت الشركة في بيان لها، إن Advertisements السيارات قد تواجه مشكلات في الوسائد الهوائية عند التصادم. السيارات قد تواجه مشكلات في الوسائد الهوائية عند التصادم. وتشمل حملة الاستدعاء طرازات نيسان صني السيدان طرازات 2008 حتي 2013, كما قررت استدعاء سيارتها 2013, كما قررت استدعاء سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات X-Trail من طرازات 2010 حتى 2013. وناشدت الشركة عملائها أصحاب الطرازات المذكورة التأكد من خضوع سياراتهم للفحص من خلال موقعها الرسمي، والتنسيق لتحديد موعد للفحص مع وكلائها.

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