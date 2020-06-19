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سيات تكشف عن النموذج الجديد كلياً من أتيكا

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أعلنت شركة صناعة السيارات الإسبانية سيات، عن الموديل الجديد كلياً من أيقونتها الشهيرة أتيكا،  التي تنتمي لفئة الموديلات متعددة الأغراض SUV.

 

أكدالشركة الإسبانية، أن Ateca الجديدة تتميز من خلال كشافات Full LED، ومصابيح LED على المؤخرة، مع المآزر الجديدة على المقدمة والمؤخرة، كما زاد برنامج عرض العجلات

المصنوعة من معدن خفيف وكذلك ألوان الطلاء.

 

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يتيح نظام الملتيميديا العديد من وظائف الاتصال، والمزيد من الخدمات على شبكة الإنترنت، ونظام التحكم الصوتي، ودمج الهواتف الذكية عبر أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

 

وبالإضافة إلى ذلك، حازت السيارة على المزيد

من الأنظمة المساعدة؛ ففي مجال السلامة تقدم السيارة منظم السرعة المتوائم، ونظام الكبح الاضطراري، مع العديد من الأنظمة الإلكترونية المساعدة، ووظيفة تدفئة المقود.

 

وعلى صعيد الدفع، تتوفر للسيارة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 100 و190 حصان، كما تتوفر من السيارة نسخ الدفع الرباعي، ولم تكشف سيات حتى الآن عن موعد طرح أو أسعار سيارتها Ateca الجديدة.

 

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