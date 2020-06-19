مواصفات لكزس آي إس 2021 فيس ليفت وأبرز المعلومات Lexus IS

الخليج ٣٦٥ نت – دشنت لكزس IS الجيل الثالث لأول مرة في عام 2013، وها هي تحصل على فيس ليفت جديد لعام 2021 بتغييرات مكثفة.
– الواجهة الأمامية بشبك مغزلي ثلاثي الأبعاد تحيطه مصابيح جديدة بإضاءة نهارية LED.
– العتبات الجانبية معاد تصميمها، الجنوط 18 بوصة والأبواب محدثة.. وزادت الأبعاد بمقدار طفيف.
– الخلفية زجاجها منحدر، ونجد مصابيح متصلة عبر شريط ضوئي مع مصد جديد ورفارف رشيقة.
– المقصورة تحسيناتها طفيفة بلوحة قيادة محدّثة ذات فتحات تهوية مستديرة، وشاشة لمسية جديدة 10.3 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو وأمازون أليكسا وحزمة ملاحة.
– المحركات:
- تيربو 2 لتر 4 سلندر بقوة 241 حصان وعزم 349 نيوتن متر
- 3.5 لتر 6 سلندر بقوة 260 حصان وعزم 320 نيوتن متر
- 3.5 لتر 6 سلندر بقوة 311 حصان وعزم 379 نيوتن متر
- الناقل أوتوماتيكي 6 أو 8 سرعات والدفع خلفي أو كُلّي
– الهيكل ونظام التعليق تم تحديثهما لزيادة الراحة وتقديم أداء أفضل وإزعاج واهتزازات أقل.
– أنظمة السلامة محدّثة يتضمنها تفادي الاصطدامات والتنبيه منها، فرامل طوارئ أوتوماتيكي، مساعد التوجيه الطارئ، مثبت سرعة متكيّف، مصابيح أمامية ذكيّة، التعرف على إشارات المرور، مراقبة النقاط العمياء.
– ستصل لكزس IS للوكلاء في الخريف المقبل، بسعر متوقع 150 ألف ريال دون احتساب ضريبة القيمة المضافة.
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