مواصفات لكزس آي إس 2021 فيس ليفت وأبرز المعلومات Lexus IS

الخليج ٣٦٥ نت – دشنت لكزس IS الجيل الثالث لأول مرة في عام 2013، وها هي تحصل على فيس ليفت جديد لعام 2021 بتغييرات مكثفة.

– الواجهة الأمامية بشبك مغزلي ثلاثي الأبعاد تحيطه مصابيح جديدة بإضاءة نهارية LED.

– العتبات الجانبية معاد تصميمها، الجنوط 18 بوصة والأبواب محدثة.. وزادت الأبعاد بمقدار طفيف.

– الخلفية زجاجها منحدر، ونجد مصابيح متصلة عبر شريط ضوئي مع مصد جديد ورفارف رشيقة.

– المقصورة تحسيناتها طفيفة بلوحة قيادة محدّثة ذات فتحات تهوية مستديرة، وشاشة لمسية جديدة 10.3 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو وأمازون أليكسا وحزمة ملاحة.

– المحركات:

تيربو 2 لتر 4 سلندر بقوة 241 حصان وعزم 349 نيوتن متر

3.5 لتر 6 سلندر بقوة 260 حصان وعزم 320 نيوتن متر

3.5 لتر 6 سلندر بقوة 311 حصان وعزم 379 نيوتن متر

الناقل أوتوماتيكي 6 أو 8 سرعات والدفع خلفي أو كُلّي

– الهيكل ونظام التعليق تم تحديثهما لزيادة الراحة وتقديم أداء أفضل وإزعاج واهتزازات أقل.

– أنظمة السلامة محدّثة يتضمنها تفادي الاصطدامات والتنبيه منها، فرامل طوارئ أوتوماتيكي، مساعد التوجيه الطارئ، مثبت سرعة متكيّف، مصابيح أمامية ذكيّة، التعرف على إشارات المرور، مراقبة النقاط العمياء.

– ستصل لكزس IS للوكلاء في الخريف المقبل، بسعر متوقع 150 ألف ريال دون احتساب ضريبة القيمة المضافة.

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