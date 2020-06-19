المرور يوضح شرط تجديد رخصة القيادة لمن أتم 18 عاماً بدون اختبار

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار أحد المغرّدين حـول كيفية استخراج رخصة القيادة لمن أتم 18 عاماً. وأشارت الإدارة إلى أن تجديد رخصة القيادة لمن أتم 18 عاماً يكون بدون اختبار، بشرط الاكتفاء بالاختبار السابق كونه طُبِّق بحقه الشروط المطلوبة للحصول على رخصة قيادة، وذلك وفقاً لما تنص عليه الفقرة الرابعـة من المادة 39 لنظام المرور.

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