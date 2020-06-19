فولكس واجن ستدفع هذا المبلغ للاستحواذ على اودي بالكامل

الخليج ٣٦٥ نت – في مارس الماضي قرأنا تقارير عن رغبة مجموعة فولكس فاجن بشراء الحصة الصغيرة المتبقية في يد المساهمين من أسهم اودي حتى تمتلكها المجموعة بالكامل، وهو ما تأكدنا منه رسمياً الآن.. مع العلم أن فولكس فاجن امتلكت 99.64% من أسهم اودي حتى الآن، مع 0.36% فقط في يد بعض المساهمين المستقلين.

هذه الـ 0.36% ستكلف فولكس فاجن 264 مليون دولار (990 مليون ريال) لأنها ستدفع 48% زيادة عن القيمة السوقية الحالية للأسهم لإقناع المساهمين بتركها.

اودي اكدت مع ذلك على بقائها مستقلة داخل مجموعة فولكس فاجن، مع العلم بأنها من أهم علامات المجموعة، سواء في الربحية أو في مجالات البحث والتطوير التقني.