كيف تعاملت الوفاق لتأجير السيارات مع تفشي فيروس كورونا؟

الخليج ٣٦٥ نت – منذ أن تأسست الوفاق لتأجير السيارات في مطلع القرن 21، وهي تحافظ على مكانتها ضمن أشهر وأكبر شركات تأجير السيارات بالسعودية طيلة عقدين من الزمن، وانطلاقاً من ريادتها وحرصاً على راحة عملائها وأمانهم، اتخذت الوفاق العديد من الخطوات الفعالة للتعامل مع تفشي فيروس كورونا يتضمنها ما يلي: 1- إجراءات أمان مشددة داخل الفروع: فرض الحد الأقصى للأشخاص داخل المقر، والذي يعتمد على مساحة كل فرع بناء على القوانين التي أقرتها الدولة

مسافة أمان لا تقل عن 1.5 م بين كل عميل

التعقيم المستمر للفرع

تعقيم السيارة قبل وبعد الاستلام

منع التصافح 2- خاصية تنفيذ الحجز حيث أتاحت للعملاء استئجار سيارتهم وإتمام إجراءات الحجز الكترونياً بالكامل عن طريق الموقع أو التطبيق، إذ أضيف تحديث جديد ليسهل على العميل عملية إتمام الحجز عن طريق إستخدام الهاتف المحمول أو عبر جهاز الحاسب الآلي ليوفر الكثير من الوقت والجهد دون الحاجة إلى الانتظار فترة أطول ومنعاً للزحام داخل مقار الشركة. 3- التعقيم المستمر للسيارات وهو أمر قامت به الوفاق مع بداية الأزمة الراهنة وظلت ملتزمة به حتى يومنا هذا، وذلك بهدف ضمان أقصى درجات الحماية للعميل. Advertisements 4- التعاون المباشر لتنفيذ قرارات السلطة الوطنية حيث قامت الشركة بالتزام بأوقات الحظر حسب كل مدينة خلال الأزمة، بجانب دعم العملاء من خلال توفير خصومات على الحجز الإلكتروني وتقديم عروض تضمنت 100 كيلو إضافية لكل عميل. 5- دعم الكوادر الطبية حرصت الوفاق على تقديم يد العون إلى الكوادر الطبية أبطال هذه المرحلة، حيث قامت بتقديم خاص بنسبة 25% لأبطال الصحة وأبطال الأمن. موقع الوفاق لتأجير السيارات: اضغط هنا رقم الحجز: 920002909 تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات: قوقل بلاي – آبل ستور

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