استدعاء 384 سيارة دودج تشالنجر ودورانجو لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 119 سيارة دودج تشالنجر و265 دودج دورانجو موديلات 2018، مع تأكيدها على أهمية التحقق من شمول رقم الهيكل من خلال Recalls.Sa.

ويأتي هذا الاستدعاء لوجود خطأ في نوع الوقود المسجل في بطاقة اقتصاد الوقود بنزين (95) عن الوقود الفعلي للسيارة بنزين(91).

ودعت الوزارة مالكي هذه السيارات إلى التواصل مع الشركة المتحدة للسيارات؛ لاستلام قسيمة وقود مجانية.

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