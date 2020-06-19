الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 119 سيارة دودج تشالنجر و265 دودج دورانجو موديلات 2018، مع تأكيدها على أهمية التحقق من شمول رقم الهيكل من خلال Recalls.Sa.
ويأتي هذا الاستدعاء لوجود خطأ في نوع الوقود المسجل في بطاقة اقتصاد الوقود بنزين (95) عن الوقود الفعلي للسيارة بنزين(91).
ودعت الوزارة مالكي هذه السيارات إلى التواصل مع الشركة المتحدة للسيارات؛ لاستلام قسيمة وقود مجانية.
كانت هذه تفاصيل خبر استدعاء 384 سيارة دودج تشالنجر ودورانجو لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.