“بالفيديو” تركيب حواجز ماصة للصدمات بالطرق في المنطقة الشرقية

الخليج ٣٦٥ نت – نقلت تقارير إخبارية عملية البدء في تركيب الحواجز الماصة للصدمات في عدد من المدن والمحافظات بالمنطقة الشرقية؛ لرفع السلامة المرورية وتقليل أضرار الحـوادث.

وأوضح “محمد الصفيان” المتحدث باسم أمانة الشرقية في مداخلة لقناة “الإخبارية”، أن تلك الحواجز التي وضعت في عدد من الجسور والأنفاق الحيوية بالمدن، تهدف إلى الحرص على حياة السائقين والممتلكات العامة، وذلك بتحذيرهم ولفت انتباههم عند مخارج الطرق السريعة.

والجدير بالذكر أن هذه الحواجز تشكل سداً واقياً يمنع خروج الشاحنات والسيارات عن مسارها الطبيعي، وهذا إلى جانب تحمُّل صدمات السيارات التي تسير بسرعة كبيرة دون أن تتحرك عن مسارها.