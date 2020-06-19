وصول لاندروفر ديفندر 2020 إلى السعودية “صور”

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت لاندروفر ديفندر 2020 إلى صالات الناغي في السعودية، وذلك بعد حصولها على تغييرات شاملة.

تقول لاندروفر أن ديفندر 2020 “هي “أقسى وأكثر لاندروفر كفاءة في التعامل مع التضاريس الوعرة في التاريخ”، بهيكلة جديدة للجسد وتقنيات جديدة كلياً.. ولنبدأ بالشكل الخارجي، والذي حصل على تحديثات متعددة ليكون أكثر عصرية مع الحفاظ على هويته كسيارة ديفندر قاسية.

وتأتي السيارة بـ 12 تصميم مختلف للجنوط، والذي يتراوح بين 18 إلى 22 إنش، مع مصابيح أمامية LED جديدة وأخرى خلفية رأسية ورفارف منحوتة فوق أقواس العجلات المربعة لإعطاء السيارة مظهراً أكثر صرامة.

الداخلية

في الداخلية نرى مساحات تخزينية كثيرة للتأكيد على عملية السيارة، مع مقاعد تكفي لخمسة أو ستة أو سبعة أفراد حسب النسخة، مع إمكانية اختيار سقف قماشي يمكن سحبه لتوفير تجربة قيادة في الهواء الطلق.

إمكانات القيادة في الطرق الوعرة

بالطبع ديفندر عليها أن تكون بالغة القوة في التعامل مع أقسى أنواع الطرق، وهو ما حققه الموديل الجديد بفضل منصه جديدة من الألومنيوم بالكامل، والتي سمحت بفرجة واسعة عن الأرض تصل إلى 11.% إنش، مع إمكانية خوض مياه بعمق 35.4 إنش بدون مشاكل، كما أن منصة الألومنيوم تتميز بخفتها وثباتها الكبير مقارنة بأي لاندروفر أخرى، ما يسمح بوضع نظام تعليق مستقل بالكامل ونظام دفع رباعي ممتاز.

المحركات

وتتوفر السيارة بعدة محركات، لتشمل محرك بترولي تيربو بأربعة سلندر سعة 2.0 لتر بنظام هجين مخفف بقوة 300 حصان، ما يسمح للسيارة بالتسارع إلى 100 كم\س في 8.1 ثانية.

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كما يوجد محرك ثاني بترولي تيربو مزدوج سعة 3.0 لتر بستة سلندر بقوة 400 حصان وعزم دوران 550 نيوتن.متر، ما يسمح بتسارع السيارة إلى 100 كم\س في 6.1 ثانية، كلاهما متصل بجير اوتوماتيكي 8 سرعات، كما ستحصل بعض الأسواق على محركات ديزل بقوات تتراوح بين 200 و240 حصان.

هذا ويتاح الحجز المسبق حالياً على لاندروفر ديفندر 2020، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل قريباً.