موجز العين للسيارات.. تراجع مستمر لمبيعات السيارات وتعديلات سيات أتيكا

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاء معدل التراجع لمبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال مايو/ أيار الماضي، أقل كثيرا من المعدل المسجل في أبريل/نيسان السابق له، في مؤشر على تعافي بسيط للقطاع.

عند شراء سيارة SUV مستعملة، قد ينشغل المشتري بوسائل الترفيه والرفاهية التي يحرص على أن تتواجد بالسيارة، ليدفع ثمن عدم اختياره الصحيح على أسس أكثر أهمية فيما بعد.

استقبلت سوق الشاحنات مجموعة مميزة من المركبات الجديدة مع بداية 2020، وحملت الكثير من الإمكانيات المميزة، من ضمنها فخامة التصميم الداخلي، والرفاهية التي أصبحت من أهم سمات صناعة الشاحنات.

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كشفت شركة بياجيو النقاب عن موديل خاص من السكوتر فيسبا Vespa 946 بلمسات مصمم الأزياء الشهير كريستيان ديور.

منذ طرحها بالسوق الأمريكية للمرة الأولى من 18 عاما، تفوقت سيارة تويوتا كامري على كافة السيارات الأخرى المطروحة ضمن فئة سيدان، في نسب مبيعاتها.

ضمن عالم السيارات الكهربائية، ليس من السهل طرح طراز كهربائي للمنافسة به ضمن فئة SUV، لما تطلبه هذه الفئة من سمات خاصة بالسيارة، تعتمد على الجمع بين قوة الأداء وما تقدمه من رفاهية وفخامة.

كشفت شركة سيات رسميا النقاب عن الموديل الجديد من سيارتها أتيكا Ateca، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، وتضمن الموديل الكثير من التعديلات مقارنة بالنسخ السابقة.