طرازات مرسيدس وجاجوار وأودي الكهربائية.. منافسة شرسة بين الأقوى

ضمن عالم السيارات الكهربائية، ليس من السهل طرح طراز كهربائي للمنافسة به ضمن فئة SUV، لما تطلبه هذه الفئة من سمات خاصة بالسيارة، تعتمد على الجمع بين قوة الأداء وما تقدمه من رفاهية وفخامة.

ونجحت 3 شركات للسيارات في طرح موديلات ضمن هذه الفئة وتجمع بين هذه المواصفات، مع عملها بمحركات كهربائية قوية صديقة للبيئة.

وهذه الشركات هي مرسيدس، التي قدمت للأسواق طراز EQC الكهربائي بنسخته لعام 2020، وشركة جاجوار التي طرحت طراز I-Pace بنخسته الأحدث لعام 2020، وشركة أودي الألمانية التي طرحت من جانبها طراز e-tron 50 الكهربائي بمختلف فئاته لعام 2020.

وفيما يلي مقارنة بين الموديلات الثلاث، للوقف على الأبرز فيما بينهم، خاصة ما يتعلق بالقوة الكهربائية، والبداية بطراز أودي e-tron 50 الكهربائي، الذي سبق وتحدث عنه موقع "كار أند درايفر"، وذكر أنه متوفر بالأسواق بعد فئات.

الفئة الأولى هي طراز e-tron 50 quattro التي نتحدث عنها في هذا التقرير، والتي طرحت ببطاريات تضخ طاقة للمحرك الكهربائي بمعدل 71 كيلوات.

وبإمكان محرك هذا الطراز من أودي السير لمسافة 186 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته، مع قدرته على التسارع من صفر حتى سرعة 62 ميل خلال 7.0 ثانية، وتصل سرعة طراز e-tron 50 quattro القصوى لـ 190 ميل في الساعة، ويدعمه نظام قيادة الدفع الخلفي AWD.

ذلك مع وتيرة إعادة شحن سريع لبطاريات الطراز، تمكنها من إعادة شحن 120 كيلوات من طاقتها خلال 30 دقيقة.

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وبعد ذلك يأتي دور طراز مرسيدس EQC الكهربائي المميز، الذي طرحت مرسيدس نسخته الجديدة لعام 2020، الذي يتوفر بمحرك كهربائي ينتج قوة 402 حصان، مع عزم دوران 561 لفة/قدم.

وبإمكان الطراز الكهربائي من مرسيدس التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 4.8 ثانية، ويمكن لمحرك الطراز السير لمسافة 200 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته.

ذلك مع وتيرة إعادة شحن سريعة للبطاريات، تصل من 10% لـ 80% من إعادة شحنها خلال 40 دقيقة.

ومن بعده يأتي دور طراز جاجوار I-PACE، الذي يتوفر بنسخته الجديدة لعام 2020، بمحرك ينتج قوة 394 حصان، مع عزم دوران 512 لفة/قدم.

ويعمل الطراز ببطاريات تضخ طاقة للمحرك بمعدل 90.0 كيلوات في الساعة، تمكنه من السير لمسافة تصل لـ 253 كحد أقصى لشحن البطاريات.

وتستغرق بطارياته 40 دقيقة، للوصول لـ 80% من إعادة شحنها للفئات منه التي تعمل بوتيرة إعادة شحن سريعة.



