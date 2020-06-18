تويوتا كورولا SUV تظهر بالشكل التوقعي

الخليج ٣٦٥ نت – قد أشارت تقارير متعددة في الماضي إلى تطوير تويوتا لـ SUV جديدة مبنية على كورولا أصغر من راف فور، ومن أدلة ذلك تسرب معلومات الـ SUV وموعد طرحها في الربع الثالث من 2021، كما سجلت تويوتا الاسم التجاري “كورولا كروس” في أستراليا، وهي إشارة واضحة ومماثلة ليارس كروس الجديدة.
وبناء على الأسلوب الذي تحولت فيه ياريس إلى كروس أوفر، قام الفنان البرازيلي كليبر سيلفا برسم صور توقعية لما ستبدو عليه كورولا SUV.. ونرى هنا مزج ملامج كورولا وراف فور، خاصة في الجوانب.
وبينما لم تؤكد تويوتا على مواصفات الأداء بعد، من المتوقع استخدام كورولا كروس لمحركات بترولية 4 سلندر سعة 2.0 لتر أو محرك هجين 1.8 لتر.
وعند سؤال تويوتا عن كورولا كروس، رفضت الشركة التأكيد على الموديل ولكنها صرحت أن “فئة سيارات الـ SUV الصغيرة تستمر في النمو.. لدينا C-HR حالياً ونرى مجالا للتوسع في المستقبل”.
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