تويوتا كامري.. رحلة مميزة لـ8 أجيال خلال 37 عاما

منذ طرحها بالسوق الأمريكية للمرة الأولى من 18 عاما، تفوقت سيارة تويوتا كامري على كافة السيارات الأخرى المطروحة ضمن فئة سيدان، في نسب مبيعاتها.

وتحظى السيارة المميزة من تويوتا بالمكانة المميزة نفسها بالعديد من الأسواق الأخرى حول العالم، ما دفع موقع "كار أند درايفر"، لرصد مراحل تطورها منذ الكشف عنها للمرة الأولى منذ 37 عام.

وقدم الموقع مراحل تطور طراز كامري المميز، منذ طرح جيله الأول في عام 1983، وقال الموقع أن طرح طراز كامري كان بهدف أن يحل محل طراز "كورونا" الذي قررت تويوتا إحالته للتقاعد مطلع حقبة الثمانينات، واستمر تواجد الجيل الأول من كامري بالأسواق حتى عام 1986.

وفي عام 1987، وصل للأسواق الجيل الثاني من طراز تويوتا كامري، وكان يعمل بمحرك ذو أربعة إسطوانات بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 112 حصان، واستمر تواجد الجيل الثاني من كامري بالأسواق حتى عام 1991.

وبحلول عام 1992، طرحت تويوتا للأسواق الجيل الثالث من طراز كامري، وكان يتوفر بأكثر من خيار فيما يخص المحرك، حيث طرح بمحرك ذو سعة 2.2 لتر، ومحرك آخر بسعة أكبر تصل لـ 3.0 لتر من فئة V6، واستمر تواجد الجيل الثالث من الطراز بالأسواق حتى عام 1996.

ووصل للأسواق الجيل الرابع من كامري، في عام 1997، وكان يتوفر بمحركين، الأول بسعة 2.2 لتر، والثاني من فئة V6 بسعة 3.0 لتر، وينت قوة تتراوح بين 133 و 194 حصان، واستمر تواجد هذا الجيل بالأسواق حتى عام 2001.

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وبحلول عام 2002، وصل للأسواق الجيل الخامس من طراز تويوتا كامري، وكان يتوفر بمحرك ذو سعة 2.4 لتر ينتج قوة 157 حصان، ومحرك آخر من فئة V6 بسعة 3.0 لتر، واستمر تواجد هذا الجيل بالأسواق حتى عام 2006.

وفي عام 2007 وصل الجيل السابع من طراز تويوتا كامري، بمحرك قوي ذو سعرة تصل لـ 3.5 لتر من فئة V6، ينتج قوة 268 حصان، واستر تواجده بالأسواق حتى عام 2011.

وطرحت تويوتا الجيل السابع من كامري في عام 2012، وكان أول جيل من الطراز تطرح بدون ناقل سرعة يدوي كخيار إضافي، واستمر تواجده بالأسواق حتى عام 2017.

وفي عام 2018، طرح الجيل الثامن والمستمر حتى الأن بالأسواق من طراز تويوتا كامري، ويتوفر بأكثر من خيار فيما يخص المحرك من ضمنهم محرك هجين من فئة V6.



