بالصور.. 5 سيارات SUV جديرة بالثقة عند شراء المستعمل

عند شراء سيارة SUV مستعملة، قد ينشغل المشتري بوسائل الترفيه والرفاهية التي يحرص على أن تتواجد بالسيارة، ليدفع ثمن عدم اختياره الصحيح على أسس أكثر أهمية فيما بعد.

وقام موقع مجلة "كار أند درايفر" الرائد بمجال السيارات، بعمل استفتاء على مدار السنوات الثلاث الماضية، ليتمكن من التعرف على أكثر السيارات من فئة SUV التي يمكن الوثوق بها والاعتماد على كفاءة أداءها عند شراءها كسيارة مستعملة، ويضمن استمرار هذه الكفاءة التي تقدمها لسنوات قدامة بعد شراءها.

وجمع الموقع نتيجة هذا الاستفتاء في 5 سيارات SUV، حازت على ثقة من قاموا بشراءها كسيارة مستعملة على مدار السنوات الثلاث الماضية.

واعتمد الموقع في الاستفتاء، على موقع الاحصائيات الأمريكي الشهير J.D. Power، الذي أجرى هذا الاستفتاء على 80,000 من المستهلكين بمجال السيارات المستعملة بالولايات المتحدة.

وشرح موقع "كار أند درايفر" الطريقة التي قيمت بها السيارات في هذه القائمة، بذكره أن كل سيارة حصلت على درجة تقييم، وكلما كانت درجة التقييم مرتفعة، فإن ذلك يشير لقلة الشكاوي التي جاءت من مستخمدي السيارة بعد شراءهم لها مستعملة.

وفي المركز الأولى جاء طراز شيفروليه Equinox موديل عام 2016، الذي منحه الموقع أعلى درجة تقييم، 93، وقال الموقع إنه وفقا لاستفتاء السنوات الثلاث الماضية، كان هذا أقل سيارة SUV أشتكى منها مالكوها بعد شرائهم لها كطراز مستعمل.

وفي المركز الثاني جاء طراز تويوتا Lexus GX 460 موديل عام 2016، والذي حصل على درجة تقييم من الموقع 88، ويتوفر هذا الطراز للبيع بالأسواق بسعر 54,000 ألف دولار.

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وفي المركز الثاني مكرر، جاء طراز Soul من ماركة كيا الكورية الجنوبية، الذي حصد نفس درجة التقييم من موقع "كار أند درايفر" وموقع J.D. Power، بحصده لـ 88 نقطة مثل طراز Lexus GX 460.

وفي المركز الثالث، جاء طراز BMW X3 موديل عام 2016، الذي حصد 87 نقطة في تقييم "كار أند درايفر" و J.D. Power، والذي يعمل بمحرك S58 المتميز من بي إم دبليو ذو سعة 3.0 لتر.

وفي المركز الرابع جاءت نسخة 2016 من طراز هيونداي Santa Fe، الذي حصد 85 نقطة من تقييم استفتاء موقعي "كار أند درايفر" و J.D. Power.

وفي المركز الخامس في ختام القائمة جاء طراز فولكسفاجن Tiguan بنسخته لعام 2016، والذي حصد 83 نقطة من استفتاء موقعي "كار أند درايفر" و J.D. Power.



