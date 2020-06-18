تخفيضات تصل إلى 30 ألف جنيه على بيجو 508

كتب: باسل الحلواني

أخطرت شركة المنصور وسكوب للاستثمار "مانسكو"، الوكيل الحصري لعلامة بيجو في مصر، عن تخفيضات تصل إلى 30 ألف جنيه على أسعار السيارة بيجو 508.

تتوافر بيجو 508، في السوق المحلية بـ

3 فئات من التجهيزات، Activek، Allure، GT line.

وحصلت فئة Active، على تخفيض بلغ 15 ألف جنيه، ليصبح سعر السيارة 459.990 ألف جنيه، بدلاً من

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474.990 ألف جنيه.

أما فئة Allure، فأصبح سعرها 499.990 ألف جنيه، بدلاً من

524,990 ألف جنيه، بعدما حصلت على تخفيض قدره 25 ألف جنيه.

وبلغ حجم التخفيض على فئة GT line، 30 ألف جنيه، ليصبح سعرها 569.990 ألف جنيه ، بدلًا 599.990 ألف جنيه.