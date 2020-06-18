كتب: باسل الحلواني
أخطرت شركة المنصور وسكوب للاستثمار "مانسكو"، الوكيل الحصري لعلامة بيجو في مصر، عن تخفيضات تصل إلى 30 ألف جنيه على أسعار السيارة بيجو 508.
تتوافر بيجو 508، في السوق المحلية بـ3 فئات من التجهيزات، Activek، Allure، GT line.
وحصلت فئة Active، على تخفيض بلغ 15 ألف جنيه، ليصبح سعر السيارة 459.990 ألف جنيه، بدلاً من
أما فئة Allure، فأصبح سعرها 499.990 ألف جنيه، بدلاً من524,990 ألف جنيه، بعدما حصلت على تخفيض قدره 25 ألف جنيه.
وبلغ حجم التخفيض على فئة GT line، 30 ألف جنيه، ليصبح سعرها 569.990 ألف جنيه ، بدلًا 599.990 ألف جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر تخفيضات تصل إلى 30 ألف جنيه على بيجو 508 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.