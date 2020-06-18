الوسائد الهوائية الخارجية: هل هي تقنية أمان سيارات المستقبل؟

الخليج ٣٦٥ نت – مع مرور الزمن تطور استخدام تقنية الوسائد الهوائية داخل السيارة بشكل كبير، فبعد أن كانت السيارة لا تمتلك إلا وسادة هوائية واحدة في المقود، أصبحت الوسائد حالياً منتشرة في كل ركن من داخليات السيارات، لكن ما الخطوة القادمة إذن؟

تعمل شركة ZF الألمانية منذ سنوات على تطوير على نقل تجربة الوسائد الهوائية من داخل إلى خارج السيارة.

ولقد وصفت الشركة الألمانية تقنية الوسائد الهوائية الجديدة بأنها: “أول نظام حماية للركاب قبل الحوادث في العالم”، وأن ما نراه هنا هو وسادة هوائية ضخمة يتم وضعها في جانب السيارة لحمايتها من الخارج قبل الاصطدامات.

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وستعمل هذه الوسائد المتطورة عبر مستشعرات أمان خاصة قادرة على استشعار اقتراب سيارة بسرعة عالية من هيكل السيارة بشكل يجعل الاصطدام حقيقة لا مفر منها، وهنا تحصل الوسائد الهوائية على رسالة من كمبيوتر السيارة للفتح خلال بضعة أجزاء من الثانية.

وكشفت الاختبارات الأولية للوسائد الجديدة أنها قادرة على زيادة معدل الحماية لركاب السيارات بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالسيارات التي تفتقر لهذه التكنولوجيا، خاصة أنها تنتفخ قبل حدوث الاصطدام.

كما ستتميز هذه الوسائد بطلاء خاص مانع للإحتكاك يساهم في تقليل أثر صدمة اصطدام سيارة أخرى بجسد السيارة، خاصة أن الوسائد الهوائية الجديدة ستكون قادرة على رفع السيارة عن الأرض بضعة سنتيمترات لتحسين قدرة صد الصدمة وتقليل أثرها على الركاب والسائق.

الجدير بالذكر فإن الوسائد المتطورة الجديد لا تزال قيد التطوير وقد لا نراه قبل أعوام من الآن، ولكن من يدري، قد تكون يوماً ما أحد الأنظمة القياسية الجديدة للسلامة في جميع سياراتنا الجديدة.