تجميع سيارات بروتون الماليزية في مصر قريباً

الخليج ٣٦٥ نت – وقعّت شركة ألفا جروب ليميتد عز العرب الموزع الحصري والمالك للعلامة التجارية لسيارات بروتون في مصر، مذكرة تفاهم مع “بيروساهان أتوموبيل” المالكة للعلامة التجارية بروتون، والقابضة للصناعات المعدنية وإحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، لتجميع وإنتاج حوالي عشرين ألف سيارة سنوياً بروتون في مصر.

وأعـرب السيد “أمير سابا” عضو مجلس الإدارة ورئيس قطاع “بروتون” بشركة “ألفا جروب ليميتد عز العرب” عن سعادته بتلك الخطوة، قائلاً: “إن تجميع وإنتاج سيارات بروتون في مصر واحدة من الخطوات الهامة التي ستساعد في توطين صناعة السيارات في مصر، كما أنه سيتيح الكثير من الفرص لعشاق السيارة الماليزية العريقة، مما سيسهم في تحقيق سيارات بروتون للمكانة التي تستحقها في مصر”.

وستتم هذه الخطوة من خلال إعداد دراسة جدوى متوقع أن تستغرق 6 أشهر لإعادة تطوير صناعة سيارات الركوب، وذلك من خلال شركتي النصر لصناعة السيارات “ناسكو” والهندسية لصناعة السيارات “إيامكو” التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية خلال الثلاثة سنوات القادمة.

والجدير بالذكر أن هذا النجاح يأتي بعد مفاوضات كثيرة ونقاشات طويلة منذ العام الماضي، تحت إشراف ورعاية وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق.