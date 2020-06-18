“بالفيديو” تدشين مركز الفحص الشامل بكورنيش جدة وبدء أخذ العينات من السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – نقلت تقارير مصوّرة اليـوم عمليات الفحص الشامل الخاص بفيروس كورونا المستجد للمواطنين من داخل سياراتهم، وذلك بعد تدشين مركز الفحص الشامل بكورنيش محافظة جدة اليوم في الرابعة عصراً.

ويتضمن المـركز مسارين يوجد بهما 12 محطة لعملية أخذ المسحات لفحص فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ويوجد بمحطات المركز أماكن خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد وصلت عدد المسحات اليوم إلى 600 عملية، ومن المتوقع أن يتم استقبال 1200 حالة غداً الخميس من الساعة الـ 4 عصراً حتى الـ 12 صباحاً، حيث تتم عملية أخذ المسحات من البلعوم وليس من الأنف كما هو معروف.

والجدير بالذكر أنه سيتم افتتاح مركز آخر للفحص الموسّع في جامعة الملك عبد العزيز الأسبوع المقبل.